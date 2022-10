பல்லாங்குழி ரோடு..உபியில் வேகமாக வந்த விஐபி கார்.. வழி கொடுத்து அப்படியே கவிழ்ந்த ஆட்டோ.. வீடியோ

Lucknow

லக்னோ: உத்தர பிரதேச மாநிலம் சீதாபூரில் குண்டும், குழியுமான ரோட்டில் விஐபி ஒருவர் காரில் செல்லும் நிலையில் அவரை தொடர்ந்து பாதுகாவலர்கள், ஆதரவாளர்கள் காரில் செல்கின்றனர். இந்த வேளையில் விஐபிக்கு வாகனத்துக்கு வழி விட முயன்றபோது ரோட்டில் உள்ள பள்ளத்தில் பொதுமக்களுடன் ஆட்டோ ஒன்று கவிழ்ந்த வீடியோ இணையதளத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து மாநில அரசுகளும் சந்தித்து வரும் முக்கிய பிரச்சனைகளில் ஒன்று என்பது பொதுமக்களுக்கு தரமான ரோடுகள் அமைத்து கொடுப்பதாகும்.

பல இடங்களில் ரோடுகள் புதிதாக போடப்பட்டாலும் கூட அது தரமற்றதாக அமையும் பட்சத்தில் உடனடியாக சேதமடைந்து வருகிறது. குறிப்பாக மழைக்காலங்களில் ரோடு சேதம் என்பது அதிகரித்து வருகிறது.

English summary

A VIP car on a potholed road in Sitapur, Uttar Pradesh, followed by bodyguards and supporters. Meanwhile, a video of an auto with civilians falling into a pothole on the road while trying to make way for the VIP's vehicle is spreading rapidly on the internet.