டீ விற்றவர் மகனையே பிரதமராக்கியிருக்காங்க.. இது முடியாதா.. பாஜக கூட்டணி கட்சி தலைவர் பேச்சை பாருங்க

Lucknow

oi-Nantha Kumar R

லக்னோ: ‛‛டீ விற்ற சாதாரண நபரின் மகனை பிரமராக்கிய பாஜகவால், எங்களுக்கும் அமைச்சர் பொறுப்பு வழங்க முடியும்'' என உத்தர பிரதேசத்தில் பாஜக கூட்டணியில் உள்ள நிசாத் கட்சி தலைவர் சஞ்சய் நிசாத் கூறினார்.

உத்தர பிரதேசத்தில் 7 கட்டங்களாக தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டது. பிப்ரவரி 10, 14, 20, 23, 27 ஆகிய தேதிகளில் 5 கட்ட தேர்தல்கள் முடிவடைந்துள்ளன. இன்று 6ம் கட்ட தேர்தல் 57 தொகுதிகளில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

இன்று ஓட்டுப்பதிவு நடக்கும் 57 தொகுதிகளில் மொத்தம் 676 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர். பாஜகவின் முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத்தும் போட்டியில் உள்ளார். அதாவது யோகி ஆதித்யநாத் போட்டியிடும் கோரக்பூர் சட்டசபை தொகுதிக்கும் இன்று தான் ஓட்டுப்பதிவு நடந்து வருகிறது.

உ.பி. முதல்கட்ட தேர்தலில் ஒரு விஷயத்தை கவனித்தீர்களா.. ஹேப்பியாகும் யோகி ஆதித்யநாத்

English summary

BJP can make tea seller son Pm, the party can give to my party, says, sanjay nishad UP NISHAD party founder who alliance with BJP.