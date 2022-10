ஆசிரமத்தில் தங்க வந்த பெண் "சாமியார்".. கூட்டு வன்கொடுமை செய்த "சீடர்கள்".. உ.பியில் பயங்கரம்

Lucknow

oi-Halley Karthik

லக்னோ: உத்தரப் பிரதேசத்தில் ஆசிரமம் ஒன்றில் 50 வயது மதிக்கத்தக்க பெண் சன்யாசி ஒருவர் கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்த சம்பவம் குறித்து ஆசிரமத்தின் குருவிடம் தெரியப்படுத்திய நிலையில், அவர் தனக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.

உத்தரப் பிரதேசத்தில் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் நிலையில், ஆசிரமத்திலேயே கூட்டு பாலியல் பலாத்கார சம்பவம் நிகழ்ந்திருப்பது அம்மாநிலத்தில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

A 50-year-old female sannyasi was gang-raped in an ashram in Uttar Pradesh. He also said that when he informed the ashram guru about the incident, he threatened to kill him