பாஜகவுக்கு ஒரு நியாயம்; எங்களுக்கு ஒரு நியாயமா?.. தேர்தல் ஆணையத்தை விளாசிய அகிலேஷ்.. என்ன நடந்தது?

லக்னோ: கொரோனா கட்டுப்பாடுகளை மீறும் கட்சிகள் மீது தேர்தல் ஆணையம் ஒரே மாதிரியாக செயல்பட வேண்டும் என்று சமாஜ்வாடி கட்சி தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். உத்தர பிரதேசத்தில் முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் தலைமையில் பா.ஜ.க ஆட்சி நடந்து வருகிறது.

இந்த மாநிலத்தில் அடுத்த மாதம் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. அங்கு பிப்ரவரி 10-ம் தேதி முதல் 7 கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. அங்கு ஏற்கனவே அரசியல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில் மீண்டும் ஆட்சியை கைப்பற்ற வேண்டும் என்று பா.ஜ.க மிக தீவிரமாக இருக்கிறது.

எதிர்க்கட்சியான அகிலேஷ் யாதவின் சமாஜ்வாடி மீண்டும் ஆட்சிக்கு வர துடிக்கிறது. காங்கிரசும் உ.பி.யில் இந்த முறையாவது வெற்றி பெற வேண்டும் என்று நம்பிக்கையுடன் காத்திருக்கிறது. இந்த கட்சிகள் வேட்பாளர்களை அறிவித்தல் உள்ளிட்ட தேர்தல் பணிகளில் மும்முரமாக ஈடுபட்டு வருகிறது.

English summary

Samajwadi Party leader Akhilesh Yadav has demanded that the Election Commission act uniformly against parties violating corona restrictions. He accused the Election Commission of not taking action against the BJP