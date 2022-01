மறைந்து போன மதமோதல் வடு- பாஜகவுக்கு காத்திருக்கும் பெரும் சவால்- மேற்கு உ.பி.யில் பிப்.10ல் தேர்தல்!

Lucknow

லக்னோ: உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தின் மேற்கு பகுதி தொகுதிகளில் பிப்ரவரி 10-ந் தேதி முதல் கட்ட தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. கடந்த தேர்தலில் முசாபர்நகர் மத மோதல்களால் ஆதாயமடைந்த பாஜகவுக்கு இம்முறை மேற்கு உ.பி.தான் மிகப் பெரும் சவாலாக இருக்கும் என்கின்றனர் அரசியல் பார்வையாளர்கள்.

உத்தரப்பிரதேசத்தில் பிப்ரவரி 10-ந் தேதி தொடங்கி மார்ச் 7-ந் தேதி வரை 7 கட்டங்களாக சட்டசபை தேர்தல் நடைபெறுகிறது. பிப்ரவரி 10-ந் தேதி மொத்தம் 58 தொகுதிகளில் தேர்தல் நடைபெறுகிறது.

இவை பெரும்பாலும் மேற்கு உ.பி. பகுதியை சேர்ந்தவை. சாம்லி, முசாபர்நகர், பக்பாத், மீரட், காசியாபாத், கவுதம் புத்தா நகர், ஹாபூர், புலந்த்சாகர், அலிகார், மதுரா மற்றும் ஆக்ரா மாவட்டங்கள்தான் முதல் கட்ட தேர்தலை எதிர்கொள்கின்றன.

