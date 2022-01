"தடுப்பூசி போட்டுக்கமாட்டேன்.." மரத்தில் ஏறிய இளைஞர்! "சமத்து.. வாய்யா" சமாதானப்படுத்திய அதிகாரிகள்

Lucknow

oi-Logi

லக்னோ: கொரோனா தடுப்பூசி எடுத்துக்கொள்ளாமல் மரத்தில் ஏறிய இளைஞரை சமாதானப்படுத்தி தடுப்பூசி செலுத்தும் வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில், இளைஞர் ஒருவர் தடுப்பூசிக்கு பயந்து மரத்தில் ஏறி இருக்கிறார். அவரை சமாதானம் செய்து தடுப்பூசி செலுத்தி இருக்கிறார்கள். அதேபோல் மற்றொருவர் தடுப்பூசி செலுத்தவந்த அதிகாரியுடன் மல்யுத்தம் செய்திருக்கிறார்.

நாடெங்கும் கொரோனா தடுப்பூசி போடும் பணி தீவிரமாக நடந்து வருகிறது. நூறு கோடி தடுப்பூசி செலுத்தி சாதனைப் படைத்திருக்கிறது இந்தியா. தடுப்பூசி செலுத்தாமல் இருப்பவர்களையும் தடுப்பூசி எடுத்துக்கொள்ளவைக்க சுகாதாரத்துறை முயற்சிகள் எடுத்து வருகிறது.

English summary

Uttarpradesh young man climbing a tree to avoid to getting the corona vaccine. Later he came down and getting vaccinated. This youngster video gone fast on the internet.