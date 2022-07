135 ஆண்டு வரலாற்றில் முதல் முறை! காங்கிரஸ் இல்லாத உத்தரபிரதேச மேல்சபை! சொல்லியடித்து சாதித்த பாஜக

Lucknow

லக்னோ: உத்தர பிரதேச மாநில மேல்சபையின் 135 ஆண்டு கால வரலாற்றில் முதல் முறையாக காங்கிரஸ் உறுப்பினர்கள் இல்லாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. காங்கிரஸ் இல்லாத இந்தியாவை உருவாக்குவோம் என பாஜக கூ வரும் நிலையில் முதல் முறையாக உத்தர பிரதேச மேல்சபையில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு பிரதிநிதித்துவம் இல்லாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

மத்தியில் கடந்த 2014ம் ஆண்டு பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சியை பிடித்தது. அன்று முதல் பிரதமராக நரேந்திர மோடி தொடர்ந்து வருகிறது.

2014 தேர்தலில் சரிவை கண்ட காங்கிரஸ் கட்சி இன்னும் ஏற்றம் பெறவில்லை. 2014ம் ஆண்டுக்கு பிறகு ராஜஸ்தான் உள்பட சில மாநிலங்களில் மட்டுமே காங்கிரஸ் ஆட்சியை பிடித்துள்ளது. மாறாக பல மாநிலங்களில் ஆட்சியை இழந்து வருகிறது.

For the first time in the last 135 years, Congress will have zero representation in the Uttar Pradesh Legislative Council. The lone Congress member Deepak Singh retired on Wednesday after completing his tenure.