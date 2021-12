17 மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை.. போதை மருந்து கொடுத்து நாசம் செய்த கொடூரம்

Lucknow

oi-Vigneshkumar

லக்னோ: உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் செய்முறைத் தேர்வு எனக் கூறி அழைத்து உணவுப்பொருளில் போதை மருந்து கொடுத்து 17 மாணவிகளை பாலியல் ரீதியாகத் துன்புறுத்தியதாகப் பள்ளி இயக்குனர்கள் இருவர் மீது போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது..

உத்திரபிரதேசம் மாநிலம் முஸாஃபர் நகர் பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் இரு தனியார் பள்ளிகளை சேர்ந்த பத்தாம் வகுப்பு மாணவிகளை அந்தப் பள்ளியின் இயக்குனர்கள் இரவு நேரத்தில் செய்முறை தேர்வு இருப்பதாக கூறி கடந்த 18ஆம் தேதி பள்ளிக்கு வரவழைத்து உள்ளனர். செய்முறை தேர்வுக்கு ஆசிரியர்கள் யாரும் உடல் செல்லாத நிலையில் அவர்களுக்கு வழங்குவதற்காக வைக்கப்பட்டிருந்த உணவுப் பொருட்களை தூக்கி எரிந்த பள்ளி இயக்குனர்கள் வேறு உணவு வரவழைத்து அதில் போதை மருந்தை கலந்து கொடுத்து மாணவிகளை சாப்பிட சொல்லி வற்புறுத்தியதாக கூறப்படுகிறது.

மயக்க நிலையில் இருந்த மாணவிகளை அந்த இயக்குனர்கள் பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக கூறப்படுகிறது. மேலும் இது குறித்து வெளியே தெரிவித்தால் மாணவிகளின் குடும்பத்தினரை கொலை செய்து விடுவதோடு அவர்களின் படிப்பு நாசமாகி விடும் பரீட்சையில் பெயில் ஆக்கி விடுவதாக மிரட்டியுள்ளனர்..

விருதுநகரில் பரோட்டா சாப்பிட்ட கர்ப்பிணி உயிரிழப்பு?.. இரு சிசுக்களும் இறந்த சோகம்

English summary

In Uttar Pradesh, two school directors have been charged under the Pocso Act for sexually harassing 17 students by mixing drugs in their food.