ஓவைசியால் வென்ற பெற்ற பாஜக! மாறிய முடிவு! உ.பி தேர்தலில் சமாஜ்வாதிக்கு ‛ஆப்பு’ அடித்த ரகசியம்

லக்னோ: உத்தர பிரதேச சட்டசபை தேர்தலில் ஓவைசியின் ஏஐஎம்ஐஎம் கட்சி வேட்பாளர்களின் உதவியுடன் பாஜக பல இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. இதன்மூலம் சமாஜ்வாதி கட்சி வேட்பாளர்கள் தோல்வியை சந்தித்து இருக்கும் ரகசியம் தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

உத்தர பிரதேச தேர்தலில் உள்ள 403 சட்டசபை தொகுதிகளில் 255 இடங்களில் பாஜக அமோக வெற்றி பெற்றது. யோகி ஆதித்யநாத் தலைமையில் மீண்டும் அங்கு பாஜக ஆட்சி அமைகிறது.

இந்த தேர்தலில் 111 இடங்களில் வென்று சமாஜ்வாதி கட்சி எதிர்க்கட்சியாக உள்ளது. காங்கிரஸ் வெறும் 2 இடங்களிலும், பகுஜன் சமாஜ் ஒரு இடத்தில் மட்டுமே வென்று மோசமான நிலையில் உள்ளன.

இந்நிலையில் தான் உத்தர பிரதேச தேர்தலில் அசாதுதீன் ஓவைசியின், ஏஐஎம்ஐஎம் கட்சி உதவியுடன் பாஜக வேட்பாளர்கள் சமாஜ்வாதி கட்சியின் வேட்பாளர்களை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்று இருப்பது தெரியவந்துள்ளது. அதன் விபரம் வருமாறு:

The BJP, with the help of Owaisi's AIMIM party candidates, has won several seats in the Uttar Pradesh assembly elections. Thus the secret of the defeat of the Samajwadi Party candidates now revealed.