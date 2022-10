டெங்கு நோயாளிக்கு பிளாஸ்மாவுக்கு பதில் சாத்துகுடி ஜூஸ்.. உ.பியில் அவலம்..நோயாளி பலி

Lucknow

லக்னோ: உத்தரப் பிரதேசத்தில் டெங்கு நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களுக்கு 'பிளாஸ்மா' வழங்குவதற்கு பதில் சாத்துக்குடி சாறு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ளது.

இந்த சம்பவத்தால் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளதாக வீடியோக்கள் வெளிவந்ததையடுத்து உண்மையை கண்டறிய விசாரணைக் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இதே போன்று உத்தரப் பிரதேசத்தில் சில நாட்களுக்கு முன்னர் போலி ரத்த வங்கி ஒன்று இயங்கி வந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

It has been alleged that Mosambi juice was given to dengue patients in Uttar Pradesh in return for 'plasma'. An inquiry team has been set up to find out the truth after the videos surfaced that a person had died in the incident. Similarly, a fake blood bank was found operating in Uttar Pradesh a few days ago.