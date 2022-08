'நுபுர் சர்மாவை கொல்வதுதான் டாஸ்க்'.. உபியில் கைதான பயங்கரவாதி பகீர்.. போலீசார் திடுக்கிடும் தகவல்!

Lucknow

oi-Mani Singh S

லக்னோ: நுபுர் சர்மா உயிருக்கு ஆபத்து இருப்பதாக கருதப்பட்ட நிலையில், உத்தர பிரதேசத்தில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள பயங்கரவாதி ஒருவருக்கு நுபுர் சர்மாவை கொல்வதற்கான டாஸ் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.

பாஜகவின் முன்னாள் நிர்வாகி நுபுர் சர்மா நபிகள் நாயகம் குறித்து டிவி விவாத நிகழ்ச்சியில் சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசினார்.

அவரது கருத்துக்கு நாடு முழுவதும் எதிர்ப்பு கோஷங்கள் எழுந்தது. உலக அளவிலும் இவரது சர்ச்சை கருத்தானது பரவியது.

English summary

While Nubur Sharma's life was considered to be in danger, the police said that a terrorist arrested in Uttar Pradesh has been given a toss to kill Nubur Sharma.