பிரதமர் மோடியின் நலத்திட்டங்கள் பாரபட்சம் இன்றி ஏழைகளை சென்றடைகிறது: அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங்!

Lucknow

லக்னோ: பிரதமர் மோடியின் கடந்த 8 ஆண்டு கால ஆட்சி சிறப்பாக நடந்து வருவதாகவும், அவரது திட்டங்கள் அனைத்தும் எந்தவித பாரபட்சமும் இன்றி ஏழை மக்களை சென்றடைகிறது என்றும் மத்திய அமைச்சர் ஜித்தேந்திர சிங் தெரிவித்துள்ளார்.

உத்தரபிரதேச மாநிலம் மெயின்புரி நகரில் பஞ்சாயத் ராஜ் அமைப்பினருடன் மத்திய பணியாளர் நலன் துறை இணை அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் உரையாடினார்.

மாவட்ட வளர்ச்சி கவுன்சில், வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்கள், நகராட்சி கவுன்சில் தலைவர்கள் மற்றும் உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்ட இந்த கூட்டத்தில் அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் கூறியதாவது:-

