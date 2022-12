இது என்ன பாகிஸ்தானா? வாக்காளர்களுக்கு போலீசார் இடையூறு.. கொந்தளித்த அகிலேஷ் யாதவ்

Lucknow

oi-Mani Singh S

லக்னோ: யாருக்கு ஓட்டு போட வேண்டும் என்று வாக்காளர்களை போலீசார் நிர்பந்திப்பதாக விமர்சித்துள்ள அகிலேஷ் யாதவ், தேர்தல் ஆணையத்தை சுதந்திரமாக செயல்பட பாஜக அனுமதிக்க வேண்டும் என்றும் பரபரப்பாக பேட்டி அளித்துள்ளார்.

குஜராத் சட்டமன்றத்திற்கான இரண்டம் கட்ட தேர்தல் இன்று நடைபெற்று வருகிறது.

அதேபோல், 5 மாநிலங்களில் காலியாக இருக்கும் 6 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கும் மெயின்புரி மக்களவை தொகுதிக்கும் இன்று தேர்தல் நடைபெற்று வருகிறது.

இங்கயும் ஆரம்பிச்சுட்டீங்களா.. மெரினா மரப்பாதையில் முகாமிட்ட ஜோடிகள்! லத்தியுடன் நிற்கும் போலீசார்!

English summary

Akhilesh Yadav, who has criticized the police for forcing voters to vote for whom, has also given a sensational interview that the BJP should allow the Election Commission to function independently.