வினையான திருடன்-போலீஸ் விளையாட்டு.. துப்பாக்கியால் சுட்ட பாஜக பிரமுகரின் மகன்.. 11 வயது சிறுவன் பலி

லக்னோ: உத்தர பிரதேசம் மாநிலத்தில் திருடன் போலீஸ் விளையாட்டின்போது பாஜக மாவட்ட பொதுச்செயலாளரின் மகன் பொம்மை துப்பாக்கி என நினைத்து உண்மையான கைத்துப்பாக்கியால் சுட்டதில் 11 வயது சிறுவன் குண்டு பாய்ந்து இறந்தது பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

வீட்டில் குழந்தைகள், சிறுவர்-சிறுமிகள் இருக்கும்போது அவர்களின் கைகளுக்கு கிடைக்கும் வகையில் கத்தி, அரிவாள் உள்ளிட்ட கூரிய ஆயுதங்கள் மட்டுமின்றி லைசென்ஸ் துப்பாக்கி உள்ளிட்ட ஆபத்தான பொருட்களை வைக்கக்கூடாது. இருப்பினும் சில வீடுகளில் பெற்றோர்கள் அலட்சியமாக செயல்படுகின்றனர்.

இதனால் தங்களின் குழந்தைகள் தேவையில்லாத பிரச்சனைகளில் சிக்க வாய்ப்புள்ளது. இந்த நிலையில் தான் உத்தர பிரதேசத்தில் லைசென்ஸ் கைத்துப்பாக்கியை சிறுவனின் கைக்கு கிடைக்கும்படி பாஜக தலைவர் வைத்த நிலையில் அது ஒரு சிறுவனின் உயிரை பறித்துள்ளது. இந்த சோக சம்பவம் பற்றிய விபரம் வருமாறு:

English summary

An 11-year-old boy was shot dead in Uttar Pradesh when the son of the district general secretary of the BJP fired a real pistol, mistaking it for a toy gun during a thief police game.