'மாபெரும் மோசடி..' அயோத்தி ராமர் கோயில் நிலம்... பிரியங்கா காந்தி பரபர புகார்.. என்ன நடந்தது?

Lucknow

oi-Vigneshkumar

லக்னோ: அயோத்தியில் ராமர் கோவில் அறக்கட்டளைக்குக் குறைந்த மதிப்புள்ள நிலங்கள் அதிக விலைக்கு விற்கப்பட்டுள்ளதாகக் காங்கிரஸ் பொதுச்செயலாளர் பிரியங்கா காந்தி பரபரப்பு குற்றச்சாட்டை முன் வைத்துள்ளார்.

பல ஆண்டுகளாகப் பிரச்சினைக்குரியதாக இருந்த அயோத்தி ராமர் கோயில் விவகாரம் ஒரு வழியாகக் கடந்த 2019இல் முடிவுக்கு வந்தது. இது தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்ட வழக்கில் 2019 நவம்பர் 9இல் தீர்ப்பு அளிக்கப்பட்டது.

அதில் அயோத்தியில் ராமர் கோயிலைக் கட்ட அனுமதி அளிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து ராமர் கோயில் கட்டும் பணிகளை மேற்பார்வையிட ஏதுவாகவும் உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரிலும் ராமர் கோவில் அறக்கட்டளை உருவாக்கப்பட்டது.

English summary

Priyanka Gandhi Vadra lashed out at BJP leaders and government officials after reports emerged of them allegedly “usurping” land near the upcoming Ram Temple in Ayodhya. Ayodhya Ram Temple scam lateset updates in tamil.