உ.பி இஸ்லாமிய போராட்டம்.. முக்கிய புள்ளியின் வீடு புல்டோசர் மூலம் இடிப்பு.. கடுமை காட்டும் யோகி

Lucknow

oi-Nantha Kumar R

லக்னோ: உத்தர பிரதேசத்தில் வன்முறையாளர்களின் வீடுகள் தொடர்ந்து புல்டோசர் மூலம் இடிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் இன்றும் ஒருவரின் வீடு இடிக்கப்பட்டது. வன்முறையில் யாரும் ஈடுபடக்கூடாது. ஈடுபட்டால் சட்டம் மற்றும் புல்டோசர் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் கடுமையாக எச்சரித்துள்ளார்.

இஸ்லாமிய இறைதூதர் நபிகள் நாயகம் குறித்து பாஜகவின் செய்தி தொடர்பாளர் நுபுர் சர்மா டிவி விவாதத்தில் சர்ச்சையாக பேசினார். இந்தியாவில் உள்ள முஸ்லிம் மக்கள் மட்டுமின்றி, கத்தார், சவுதி அரேபியா உள்பட பல்வேறு மத்திய கிழக்கு நாடுகள் கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பின.

இந்நிலையில் நேற்று முன்தினம் இந்தியாவின் பல்வேறு இடங்களில் முஸ்லிம்கள் மக்கள் போராட்டம் நடத்தினர். நுபுர் சர்மாவை உடனடியாக கைது செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தினர்.

English summary

In Uttar Pradesh, houses of violaters are being bulldozed. In this regard one house was demolished today. No one should engage in violence. Chief Minister Yogi Adityanath has strongly warned that legal and bulldozer action will be taken if involved.