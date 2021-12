உபி தேர்தல்... பாஜகவை வீழ்த்த மாஸ்டர் பிளான்.. மம்தாவுடன் கை கோர்க்கும் அகிலேஷ் யாதவ்??

Lucknow

oi-Vigneshkumar

லக்னோ: மேற்கு வங்க தேர்தலில் பாஜகவை வீழ்த்திய திரிணாமுல் காங்கிரஸை பாராட்டியுள்ள சமாஜ்வாதி கட்சித் தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ், வரும் காலத்தில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் முன்னெடுக்கும் மாற்று அணியில் சேர வாய்ப்புள்ளதாகக் குறிப்பிட்டார்.

அடுத்தாண்டு நாட்டில் மொத்தம் 7 மாநிலங்களில் சட்டசபைத் தேர்தல் நடைபெறுகிறது. இதில் பஞ்சாப் தவிர மற்ற 6 மாநிலங்களிலும் பாஜகவே ஆட்சியில் உள்ளது.

குறிப்பாக உத்தரப் பிரதேச தேர்தல் மீது பெரும் எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது. நாட்டில் மிகப் பெரிய மாநிலம் என்பதாலும், பிரதமர் மோடி மக்களவையில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள மாநிலம் என்பதால் அதன் மீது எதிர்பார்ப்புகள் அதிகம் உள்ளது.

English summary

Samajwadi Party leader Akhilesh Yadav said he might be open to joining an alternate political front to be led by the Trinamool Congress. Uttar Pradesh elections latest updates in tamil.