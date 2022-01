ஆபிஸ பூட்டிட்டு கிளம்புங்க.. ஏன்ன வருவது அலை அல்ல புயல்- பாஜகவுக்கு பூட்டை அனுப்பிய சமாஜ்வாடி தலைவர்

Lucknow

லக்னோ: பாஜக தலைவர்கள் தொடர்ந்து ராஜினாமா செய்து வரும் சூழலில் சமாஜ்வாடி கட்சியின் செய்தித் தொடர்பாளர் ஐபி சிங், பாஜக தலைமையகத்திற்குப் பூட்டு ஒன்றைப் பரிசாக அனுப்பியுள்ளார்.

உத்தரப் பிரதேசம். பஞ்சாப் உள்ளிட்ட 5 மாநிலங்களில் இன்னும் சில வாரங்களில் சட்டசபைத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. இதற்காக ஏற்கனவே சில வாரங்களாக அனைத்து கட்சிகளும் தீவிர பிரசாரம் செய்து வந்தன.

இந்நிலையில், கடந்த வாரம் தேர்தல் தொடர்பான அறிவிப்பு வெளியான உடன் உபி-இல் அரசியல் களம் மேலும் பரபரப்பானது. வெறும் சில நாட்களில் அங்குப் பல மாற்றங்கள் நடந்து வருகிறது.

உ.பி. தேர்தலில் அகிலேஷ் கட்சியுடன் கூட்டணி- 13 பாஜக எம்.எல்.ஏக்கள் விலகப் போறாங்க.. சரத்பவார் சரவெடி

English summary

Samajwadi Party spokesperson IP Singh has sent a lock as a gift to BJP headquarters in Lucknow after a series of resignation. BJP leaders to join in Samajwadi Party ahead of Uttar Pradesh election 2022 in tamil.