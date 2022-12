இஸ்லாமிய சமூகத்தின் முதல் பெண் போர் விமானி.. இந்தியாவுக்கு மற்றொரு சானியா மிர்சா! உற்சாகத்தில் உ.பி

Lucknow

லக்னோ: உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தை சானியா மிர்சா எனும் இளம்பெண் ஒருவர் NDA தேர்வில் வெற்றி பெற்றதன் மூலம் நாட்டின் இரண்டாவது போர் விமானியாகவும், இஸ்லாமிய சமூகத்தை சேர்ந்த முதல் போர் விமானியாகவும் தேர்வாகியுள்ளார்.

உத்தரப் பிரதேசத்தின் மிர்சாபூரில் உள்ள ஜசோவர் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் ஷாகித் அலி. இவர் டிவி மெக்கானிக்காக பணியாற்றி வருகிறார். இந்நிலையில் இவரது மகள் சானியா மிர்சாவுக்கு போர் விமானியாக வேண்டும் என்று கனவு இருந்திருக்கிறது.

நாட்டின் முதல் பெண் போர் விமானியான அவ்னி சதுர்வேதி குறித்து சானியா மிர்சா அடிக்கடி பேசி வந்துள்ளார். மகளின் கனவை புரிந்துகொண்ட தந்தை அவர் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப வழிநடத்தினார்.

