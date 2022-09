தீவிரவாதிகளுக்கு மதரஸாக்களுடன் தொடர்பு.. உடனே அப்புறப்படுத்துங்கள் - உ.பி அமைச்சர் சர்ச்சை பேச்சு

Lucknow

oi-Jackson Singh

லக்னோ: தீவிரவாதிகளுக்கு மதரஸாக்களுடன் தொடர்பு உள்ளது என்றும், இந்துக் கோயில்களுக்கு அருகே உள்ள மசூதிக்களை அப்புறப்படுத்த வேண்டும் எனவும் உத்தரபிரதேச அமைச்சர் சஞ்சய் நிஷத் பேசியுள்ளது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

உத்தரபிரதேசத்தில் முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் தலைமையில் பாஜக ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. பாஜக அரசு அமைந்தது முதலாகவே, அம்மாநிலத்தில் முஸ்லிம் மதத்தினர் பாரபட்சத்துடன் நடத்தப்படுவதாக தொடர்ந்து குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.

பசு மாடுகள் வளர்க்கும் முஸ்லிம்களை பசு கடத்தலில் ஈடுபடுவதாக கூறி அடித்துக் கொல்வது, முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக வெறுப்புணர்வு பிரச்சாரம் மேற்கொள்வது போன்ற செயல்கள் அங்கு அதிகரித்து வருகின்றன.

English summary

UP Minister Sanjay Nishad says There were links between terrorists and madrassas and mosques which are nearby temples should be shifted to other places.