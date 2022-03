உ.பியில் சொல்லி அடித்த பாஜக.. நேராக மோடியை சந்திக்கும் யோகி.. இன்று முக்கிய மீட்டிங்! என்ன காரணம்?

Lucknow

oi-Nantha Kumar R

லக்னோ: உத்தர பிரதேசத்தில் பாஜக அமோக வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில் இன்று யோகி ஆதித்யநாத் டெல்லியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்திக்கிறார். அப்போது முதல்வராக பதவியேற்பது, புதிதாக அமைச்சரவையை அமைப்பது குறித்த முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட உள்ளன.

உத்தர பிரதேசத்தில் 403 சட்டசபை தொகுதிகள் உள்ளன. இங்கு 7 கட்டங்களாக தேர்தல் நடந்தது. இறுதிக்கட்ட ஓட்டுப்பதிவு மார்ச் 7 ல் முடிவடைந்தது. இதையடுத்து மார்ச் 10ல் ஓட்டுக்கள் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டன.

இதில் பாஜக அமோக வெற்றி பெற்றது. இதன்மூலம் உத்தர பிரதேசத்தில் மீண்டும் பாஜக ஆட்சியை பிடித்துள்ளது. முதன் முதலாக சட்டசபை தேர்தலில் களமிறங்கிய யோகி ஆதித்யநாத், கோரக்பூர் நகர் தொகுதியில் 1 லட்சத்து 3 ஆயிரத்து 390 ஓட்டுகள் வித்தியாசத்தில் சமாஜ்வாதி கட்சியின் சுபவாதி உபேந்திரா தத்சுக்லாவை வீழ்த்தினார். யோகி ஆதித்யநாத் முதல்வராக பதவியேற்கிறார்.

English summary

Yogi Adityanath meets Prime Minister Narendra Modi in Delhi today after BJP wins in Uttar Pradesh. Key decisions are to be made about taking over as chief minister and forming a new cabinet.