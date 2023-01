"உன் மனைவிக்கு வீடியோ அனுப்பட்டுமா?" மிரட்டிய பார்ட்னர் மீது ஆசிட் வீச்சு.. விபரீதமான தன்பாலின உறவு

விக்ரமை அவரது மனைவியிடம் இருந்து நிரந்தரமாக பிரிந்து வந்து தன்னுடன் இருக்குமாறு விகாஸ் கடந்த சில மாதங்களாக வலியுறுத்தி வந்துள்ளார்.

லக்னோ: தன்பாலின உறவு குறித்து தனது மனைவிக்கும், குடும்பத்தினருக்கும் தெரியப்படுத்த போவதாக மிரட்டியதால் இளைஞர் மீது ஆசிட் வீசப்பட்ட சம்பவம் உத்தரபிரதேசத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஹரியானா மாநிலம் ஜஜ்ஜார் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் விக்ரம் (32). இவர் அங்குள்ள ஐடி நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வந்துள்ளார். இவருக்கு திருமணம் முடிந்து ஒரு குழந்தையும் இருக்கிறது.

அலுவலக நேரம் போக பெரும்பாலான நேரங்களை பேஸ்புக்கில் செலவிட்டு வருவதை விக்ரம் வாடிக்கையாக கொண்டிருந்தார்.

இந்தியாவில் கோர்ட்டில் வழக்குகள்.. தன்பாலின திருமணம்: எந்த நாடுகளில் எல்லாம் அனுமதி உள்ளது தெரியுமா?

The incident of throwing acid on a youth after he threatened to tell his wife and family about his same sex relationship has created a stir in Uttar Pradesh.