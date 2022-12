தாங்கமுடியாத ‘ஈ’தொல்லை.. மீண்டும் தாய்வீட்டிற்கு ஓடும் மருமகள்கள்.. உ.பி.யில் சோகம்!

Lucknow

lekhaka-Jaya Chitra

லக்னோ: ஈ தொல்லையால் உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள குறிப்பிட்ட சில கிராமங்களுக்கு, அக்கம்பக்கத்தார் திருமணத்திற்கு பெண் கொடுக்க மறுக்கும் அவலநிலை காணப்படுவது தற்போது வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.

சமயங்களில் நாம் சின்ன ஈ தானே, கொசு தானே, எறும்பு தானே எனக் கடந்து போகும் விசயங்கள்தான், பின்னாளில் பூதாகரமானதாக மாறும். உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள சில கிராமங்களும் அப்படித்தான் ஈத்தொல்லையால் கடும் அவதிகளை சந்தித்து வருகின்றன.

உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் ஹர்தோய் பகுதியில் உள்ளடு பதைய்யன் புர்வா கிராமம். கடந்த ஓராண்டாக இந்தக் கிராமத்தில் திருமணமே நடைபெறவில்லை.

தன்பால் ஈர்ப்பாளர்கள் திருமணத்திற்கு அங்கீகாரம்? மத்திய அரசுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் பரபர உத்தரவு

English summary

Brides in Uttar Pradesh's Hardoi have returned to their maternal homes after being fed of the menace of flies in their husbands' villages.