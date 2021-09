உ.பி.யில் இப்போதே சூடுபிடிக்கும் சட்டசபை தேர்தல்.. சமாஜ்வாடி- பா.ஜ.க மோதல்.. கடும் வார்த்தை போர்!

Lucknow

லக்னோ: தாலிபான்கள் போன்ற இந்திய எதிர்ப்பு அமைப்புகளுக்கு ஆதரவளிப்பவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று உத்தர பிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் தெரிவித்தார்.

இந்தியாவின் மிகப்பெரிய மாநிலமான உத்தர பிரதேசத்தில் முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் தலைமையில் பா.ஜ.க ஆட்சி நடந்து வருகிறது. இந்த மாநிலத்தில் அடுத்த ஆண்டு சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

இங்கு மீண்டும் ஆட்சியை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்று பா.ஜ.க மிக தீவிரமாக இருக்கிறது. கொரோனாவை சரியாக கையாளாத முறை காரணமாக ஆளும் கட்சி எம்.எல்.ஏக்களே முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத்துக்கு எதிராக நின்றனர்.

English summary

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has said that stern action will be taken against those who support anti-Indian organizations like the Taliban