பரபரக்கும் உ.பி அரசியல் களம்.. ''குற்றமுள்ள நெஞ்சு குறுகுறுக்கும்''.. யாரை சொல்கிறார் முதல்வர் யோகி!

Lucknow

லக்னோ: முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் தலைமையில் பா.ஜ.க ஆட்சி நடைபெறும் உத்தர பிரதேசத்தில் அடுத்த ஆண்டு சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. ஆட்சியை தக்க வேண்டும் என்ற முனைப்பில் பாஜக தீவிரம் காட்டி வருகிறது.

மீண்டும் ஆட்சியை பிடிக்க வேண்டும் என்று அகிலேஷ் யாதவின் சமாஜ்வாடி கட்சி காத்திருக்கிறது. உ.பி.யில் அதியசம் நிகழ்த்த வேண்டும் என்று காங்கிரசும் தேர்தல் பணிகளை இப்போதே முடுக்கி விட்டுள்ளது.

English summary

UP Chief Minister Yogi Adityanath has slammed Akhilesh Yadav. Can anyone imagine that one's income will increase 200 times in five years? He blamed the Samajwadi Party