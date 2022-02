15 பேர் படிக்காதவங்க.. 100 பேர் பட்டதாரிங்க‌.. உபி., வேட்பாளர்களின் சுவாரஸ்ய அப்டேட்ஸ்!

Lucknow

லக்னோ: உத்தரப்பிரதேசத்தில் முதற்கட்ட தேர்தலில் 58 தொகுதிகளில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களில் 15 பேர் கல்வியறிவு இல்லாதவர்கள், 100 பேர் பட்டப்படிப்பு முடித்தவர்கள் என்று தெரியவந்துள்ளது.

உத்தரப்பிரதேசம், பஞ்சாப், உத்தரகண்ட், மணிப்பூர், கோவா ஆகிய 5 மாநிலங்களுக்கான தேர்தல் தேதிகள் விரைவில் நடைபெறவுள்ளன. இதற்கான வேலைகளை அனைத்து மாநில கட்சிகளும் துரிதமாக செயல்படுத்தி வருகின்றன.

உத்தரப்பிரதேசத்தில் 403 தொகுதிகளுக்குமான சட்டசபைத் தேர்தல் வரும் பிப்ரவரி 10-ஆம் தேதி முதல் மாா்ச் 7-ஆம் தேதி வரை 7 கட்டங்களாக நடைபெறவுள்ளது. மார்ச் 10ம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறுகிறது.

English summary

In Uttar Pradesh election, 15 of the candidates contesting in the 58 constituencies in the first phase are illiterate and 100 are graduates.