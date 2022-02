"மோடியின் பொருளாதார கொள்கையால் நஷ்டம்" என கூறி, பேஸ்புக் லைவில் மனைவியுடன் விஷம் குடித்த ஷூ வியாபாரி

Lucknow

oi-Nanthakumar R

லக்னோ: பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் பொருளாதார கொள்கையால் நஷ்டம் ஏற்பட்டதாக கூறிய ஷூ வியாபாரி மனைவியுடன் பேஸ்புக் லைவில் விஷம் குடித்தார். இதில் மனைவி இறந்த நிலையில் வியாபாரிக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது.

உத்தரபிரதேச மாநிலம் பாக்பட் நகரை சேர்நதவர் ராஜீவ் தோமர் (வயது 40). மனைவி பூனம் (38). இரண்டு மகன்கள் உள்ளனர். ராஜீவ் தோமர் ஷூ கடை நடத்தி வருகிறார்.

இந்நிலையில், தொழிலில் அவருக்கு நஷ்டம் ஏற்பட்டது. இதனால் மனம் உடைந்து காணப்பட்டார்.

English summary

The shoe seller attempts suicide with his wife on FB live, claiming that the business losses due to Prime Minister Narendra Modi's policy. In this case his wife died.