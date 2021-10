விவசாயிகள் படுகொலை- ராகுல் தலைமையிலான குழு இன்று லக்கிம்பூர் செல்கிறது- உ.பி. அரசு அனுமதி மறுப்பு!

Lucknow

oi-Mathivanan Maran

லக்னோ: உ.பி.யில் காரை ஏற்றி படுகொலை செய்யப்பட்ட விவசாயிகள் குடும்பத்தினரை சந்தித்து ஆறுதல் கூற காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ராகுல் காந்தி தலைமையிலான காங்கிரஸ் குழு இன்று லக்கிம்பூர் செல்கிறது. ஆனால் ராகுல் தலைமையிலான காங்கிரஸ் குழுவுக்கு உத்தரப்பிரதேச மாநில போலீசார் அனுமதி மறுத்துள்ளனர்.

மத்திய அரசின் விவசாய சட்டங்களுக்கு எதிராக டெல்லியில் நடைபெறும் போராட்டம் தற்போது உத்தரப்பிரதேசத்தில் உக்கிரமடைந்துள்ளது. உ.பி.யின் லக்கிம்பூர் கேரியில்(லக்கிம்பூர் கெரி) விவசாயிகள் பாஜகவினருக்கு கறுப்பு கொடி காட்டும் போராட்டத்தை நடத்தினர்.

அப்போது அந்த கூட்டத்துக்குள் காரை வேகமாக ஓட்டி ஏற்றியதில் 3 விவசாயிகள் கொல்லப்பட்டனர். இதனையடுத்து நடந்த வன்முறையில் மொத்தம் 9 பேர் உயிரிழந்தனர்.

English summary

UP Govt has denied the permission to Congress delegation led by Senior leader Rahul Gandhi to visit Lakhimpur Kheri area in the wake of Sec 144 that has been imposed following Oct 3 incident.