பப்ஜிக்கு செல்போன் கொடுக்காத தாய் சுட்டுக்கொலை! 2 நாள் பிணத்தை மறைத்த சிறுவனின் ‛திடுக்’ காரியம்!

Lucknow

oi-Nantha Kumar R

லக்னோ: உத்தர பிரதேச மாநிலத்தில் பப்ஜி விளையாட செல்போன் வழங்க மறுத்த தாயை, 16 வயது சிறுவன் துப்பாக்கியால் சுட்டு கொலை செய்த கொடூர சம்பவம் நடந்துள்ளது. மேலும் அவரது உடலை அறையில் வைத்து பூட்டி 2 நாள் பிணத்தோடு வசித்ததோடு, நண்பரை அழைத்து வந்து முட்டை கறி ஆர்டர் செய்து சாப்பிட்டுள்ளார். அதோடு, வீட்டில் துர்நாற்றம் வீசுவதை கட்டுப்படுத்த ரூம் ப்ரெஷ்னரை பயன்படுத்திய திடுக்கிடும் தகவல் போலீஸ் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. உத்தர பிரதேச மாநிலம் லக்னோவை சேர்ந்தவர் 16 வயது சிறுவன். இவனது தந்தை மேற்குவங்க மாநிலத்தில் ராணுவத்தில் பணியாற்றி வருகிறார்.

இதனால் சிறுவன் தனது தாய் மற்றும் சகோதரியுடன் வீட்டில் வசித்து வந்தான்.

பசிக்கு உணவு கேட்ட 5 வயது சிறுமி! வளர்ப்பு தாய் செய்த கொடூரம்! கர்நாடகத்தில் அதிர்ச்சி சம்பவம்

இந்நிலையில் கடந்த 2 நாட்களாக வீட்டில் இருந்து சிறுவனின் தாய் மற்றும் சகோதரி ஆகியோர் வெளியே வரவில்லை. மேலும் சிறுவனின் நடவடிக்கையிலும் மாற்றம் தெரிந்தது.

English summary

In Uttar Pradesh, the 16-year-old boy from Lucknow, who allegedly killed his mother after being forbidden from playing mobile games, was enjoying with his friends as the corpse lay in the other room and the body started stinking and decomposing, the boy sprayed room freshener. Now police Investigation going on.