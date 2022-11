கூட்டு பாலியல் பலாத்கார வழக்கில் லஞ்சம்.. தப்பு பண்ணிட்டீங்க.. டிஎஸ்பிக்கே ஷாக் தந்த யோகி.. ஆக்சன்

Lucknow

oi-Halley Karthik

லக்னோ: உத்தரப் பிரதேச மாநில காவல்துறையில் டிஎஸ்பியாக பணியாற்றிய காவல்துறை அதிகாரி ஒருவர் லஞ்சம் பெற்ற வழக்கில் கையும் களவுமாக மாட்டியுள்ள நிலையில் அவரை சப்-இன்ஸ்பெக்டராக பதவி இறக்கம் செய்து அம்மாநில முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

இது அம்மாநில காவல்துறை வட்டாரங்களிடையே பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பாலியல் பலாத்கார புகார் மீது நடவடிக்கை எடுக்காமல் வேண்டுமென்றே காலம் தாழ்த்தியதாக டிஎஸ்பி மீது குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்பட்ட நிலையில் விசாரணையில் அவர் லஞ்சம் பெற்றிருந்தது உறுதி செய்யப்பட்டதையடுத்து இந்நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

A police officer who served as a DSP in the Uttar Pradesh State Police has been caught red-handed in a bribery case and has been demoted to the rank of Sub-Inspector by the Chief Minister of the state. This has created a huge uproar among police circles in the state.