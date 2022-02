Lucknow

oi-Logi

லக்னோ: உத்தரப்பிரதேசத்தை காஷ்மீர், கேரளா, பெங்கால் போல மாற்றிவிடாதீர்கள் என முதற்கட்ட தேர்தலை முன்னிட்டு யோகி ஆதித்யநாத் தெரிவித்துள்ளார்.

காஷ்மீர், கேரளா போல உத்தரப்பிரதேசத்தை மாற்றிவிடாதீர்கள்.. தேர்தலையொட்டி யோகி வீடியோ

உத்தரப்பிரதேசத்தில் முதற்கட்ட தேர்தல் இன்று காலை தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடந்துகொண்டிருக்கிறது. பனியையும் பொருட்படுத்தாமல் மக்கள் வரிசையில் நின்று வாக்களித்து வருகின்றனர்.

உத்தரப்பிரதேசத்தில் பாஜக ஆட்சி நடந்துகொண்டிருக்கிறது. இந்நிலையில், இந்த அரசின் ஆட்சிக்காலம் முடிவடையவுள்ள நிலையில், உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள 403 தொகுதிகளுக்கும் தேர்தல் நடைபெறுகிறது.

ஆர்வமாக பிரச்சாரத்திற்கு வந்த உ.பி பாஜக எம்எல்ஏ.. மாட்டு சாணத்தை வீசி! கல் எறிந்து! துரத்திய மக்கள்

English summary

Uttar Pradesh can become Kashmir, Kerala or Bengal if voters "make a mistake", Chief Minister Yogi Adityanath said hours before the first round of elections in the state, urging people to vote for the BJP.