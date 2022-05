தடைகள் நீங்கனுமா? வீட்டில் மாட்டு கோமியத்தை தெளியுங்கள்... பாஜக அமைச்சர் பரபர பேச்சு

Lucknow

oi-Nantha Kumar R

லக்னோ: ‛‛வீட்டில் மாட்டு கோமியம் தெளித்தால் வாஸ்து உள்ளிட்ட பல்வேறு தடைகள் நீங்கி பிரச்சனைகள் பறந்தோடும்'' என உத்தர பிரதேச மாநில கால்நடைத்துறை அமைச்சர் தரம்பால் சிங் கூறியுள்ளார்.

இந்தியாவில் மாட்டு கோமியம் சார்ந்து பல்வேறு கருத்துகள் தெரிவிக்கப்பட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக மாட்டு கோமியம் மருத்துவ குணம் கொண்டுள்ளதாக பாஜக தலைவர்கள் கூறிவருகின்றனர்.

இலங்கை நெருக்கடி.. முதல்வர் ஸ்டாலினிடம் ரூ 5 லட்சம் நிவாரணம் வழங்கிய இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக்!

இது அவ்வப்போது விவாத பொருளாகவும் மாறுவது உண்டு. இதுதொடர்பாக சமூக வலைதளங்களில் கருத்துகள் பரிமாற்றம் செய்யப்படுவதுடன் விவாத நிகழ்ச்சிகளும் அரங்கேறி உள்ளன.

English summary

Cow urine sprayed on the house, various obstacles including Vastu will be removed and problems will fly away ” says Uttar Pradesh animal husbandry Minister Dharampal Singh.