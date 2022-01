உ.பி தேர்தல் ட்விஸ்ட்.. "நான் இதனால் தான் பாஜகவில் இருந்து விலகினேன்.. " மூத்த தலைவர் ஓபன் டாக்

Lucknow

oi-Vigneshkumar

லக்னோ: பாஜகவில் இருந்து விலகிய சமாஜ்வாடி கட்சியில் சேர உள்ள பாஜக மூத்த தலைவரான சுவாமி பிரசாத் மவுரியா, தேர்தலுக்கு முன் ஏன் பாஜகவில் இருந்து விலகினேன் என்று விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

உத்தரப் பிரதேசம், பஞ்சாப் உள்ளிட்ட 5 மாநிலங்களில் இன்னும் சில வாரங்களில் சட்டசபைத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. அதிகபட்சமாக உத்தரப் பிரதேசத்தில் தான் 7 கட்டங்களாகச் சட்டசபைத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது.

இந்த 5 மாநிலங்களில் உத்தரப் பிரதேசம் மீது தான் பலரது கவனமும் குவிந்துள்ளது. ஏன்னெறால் கடந்த பல தேர்தல்களாகவே அங்கு எந்தவொரு கட்சியும் ஆட்சியைத் தக்க வைத்துக் கொண்டது இல்லை.

English summary

Swami Prasad Maurya explains why he quits BJP just before the election. Few more BJP MLAs are expected to quit the party soon.