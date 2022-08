போவோமா ஊர்கோலம்.. ’தோழியுடன்’ தனியே காரில் சிக்கிய பாஜக பிரபலம்! நடுரோடுனு கூட பாக்கலையே! என்னா அடி?

Lucknow

oi-Rajkumar R

லக்னோ : உத்திரபிரதேச மாநிலத்தில் இன்னொரு பெண்ணுடன் காரில் தனியாக இருந்த பாஜக தலைவரை அவரது மனைவியும் அந்த பெண்ணின் கணவரும் நடுரோடு என்று கூட பார்க்காமல் செருப்பால் அடித்த வீடியோ காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

சமூக வலைதளங்களில் சில வீடியோக்கள் திடீரென வெளியாகி பெரும் பரபரப்புகளை ஏற்படுத்துவது வழக்கம். தற்போதுள்ள சூழலில் ஒரு நாள் வீட்டில் இருந்து வெளியே சென்று விட்டு மீண்டும் விடு திரும்பினால் ஆயிரக்கணக்கான கேமராக்களில் நாம் பதிவாவோம்.

இது ஒரு புறம் என்றால் செல்போன் கேமராக்களில் இருந்து அவ்வளவு சீக்கிரம் யாரும் தப்பிக்க முடியாது. சாமானியராய் இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் வீடியோக்களில் சிக்கினால் அவ்வளவுதான் சமூக வலைதளங்களில் வறுத்தெடுத்து விடுவார்கள்.

A video footage of a BJP leader who was alone in a car with another woman in the state of Uttar Pradesh was beaten by his wife and the woman's husband with sandals without even looking at her, has gone viral on social media ; உத்திரபிரதேச மாநிலத்தில் இன்னொரு பெண்ணுடன் காரில் தனியாக இருந்த பாஜக தலைவரை அவரது மனைவியும் அந்த பெண்ணின் கணவரும் நடுரோடு என்று கூட பார்க்காமல் செருப்பால் அடித்த வீடியோ காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.