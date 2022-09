காலை உணவுத் திட்டம்.. நாளொன்றுக்கு ஒரு மாணவருக்கு ரூ.12.75 செலவு.. மொத்தம் எவ்வளவு?

Madurai

மதுரை: அரசுத் தொடக்கப்பள்ளிகளில் காலை உணவுத்திட்டத்தின் கீழ் நாளொன்றுக்கு ஒரு மாணவருக்கு ரூ.12.75 செலவு செய்யப்பட இருப்பதாக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கூறியிருக்கிறார்.

தமிழகம் முழுவதும் முதற்கட்டமாக 1 லட்சத்து 14 ஆயிரம் குழந்தைகளுக்கு உணவு வழங்கப்பட இருப்பதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார்.

இது தொடர்பாக அவர் மேலும் பேசியதாவது'

அரசு தொடக்கப்பள்ளிகளில் காலை உணவு! தர்மம் -தானம் என்று யாரும் நினைக்காதீர்! முதல்வர் உருக்கம்!

English summary

Chief Minister Stalin has said that Rs 12.75 will be spent per student per day under the breakfast scheme in government primary schools.