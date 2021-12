நள்ளிரவு ரோந்து பணி.. தொப்பென்று இடிந்து விழுந்த பழமையான கட்டிடம்.. உடல்நசுங்கி காவலர் உயிரிழப்பு!

Madurai

oi-Rayar A

மதுரை: மதுரையில் 110 ஆண்டுகள் பழமையான கட்டிடம் இடிந்து விழுந்து காவலர் ஒருவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். படுகாயம் அடைந்த சக காவலர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். மதுரை விளக்குத்தூண் காவல்நிலையத்தில் பணிபுரிந்து வருபவர்கள் சரவணன் மற்றும் கண்ணன்.

நள்ளிரவு ரோந்து பணி.. தொப்பென்று இடிந்து விழுந்த பழமையான கட்டிடம் - வீடியோ

இவர்கள் இருவரும் நள்ளிரவு வழக்கபோல் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தனர். கீழவெளி பகுதியில் இருவரும் தீவிர ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர். கீழவெளி பகுதியில் நடமாடும் தேநீர் கடை அருகே ஏராளமானோர் நின்று கொண்டிருந்தனர். காவலர்கள் இருவரும் அங்கு இருந்தவர்களை கலைந்து செல்லும்படி கூறிக் கொண்டிருந்தனர்.

A 110-year-old building collapsed in Madurai and a policeman died tragically. The injured policeman is being treated at the hospital. It is said that there are such old buildings in the Madurai area