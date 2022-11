எதிர் நீச்சல் போட்டு வந்த மதுரை ’சுறா’! சாலை வெள்ளத்தில் சாகசம் செய்த மதுரையன்ஸ்! ரொம்ப ஓவரா போறீங்க

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : மதுரையில் சாலையில் குளம் போல் தேங்கிய மழை நீரில் நீச்சல் அடிக்கும் இளைஞரின் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வேகமாகப் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரம் அடைந்ததை தொடர்ந்து தென் தமிழகத்தில் அதிக கன மழை பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தது. சொன்னது போலவே கடந்த சில நாட்களாக கனமழை பெய்து வருகிறது.

இந்நிலையில் மதுரை மாவட்டம் மற்றும் மாநகர் பகுதிகளில் பரவலாக கனமழை பெய்து வருகிறது. இதன் காரணமாக பெரியார் பேருந்து நிலையம் அருகாமையில் உள்ள பாண்டி பஜார் பகுதியில் உள்ள சாலையில் மழை நீர் குளம் போல் தேங்கி காணப்படுகிறது.

English summary

A video of a young man swimming in rain water that has stagnated like a pond on the road in Madurai is being shared rapidly on social media.