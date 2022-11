பனிஷ்மெண்டில் தான் தமிழகத்துக்கு ஆளுநராக வந்தார் ஆர்.என்.ரவி! ஒரே போடாக போட்ட கார்த்தி சிதம்பரம்!

Madurai

oi-Arsath Kan

மதுரை: நாகலாந்திலிருந்து பனிஷ்மெண்டில் தான் தமிழகத்துக்கு ஆளுநராக வந்தார் ஆர்.என்.ரவி என காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கார்த்தி சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார்.

நாகாக்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்திய போது என்ன குழப்பம் விளைவித்தாரோ அதே குழப்பத்தை தான் தமிழகத்திலும் அவர் ஏற்படுத்துவதாக கார்த்தி கூறியிருக்கிறார்.

மதுரையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் இதனைக் கூறினார். இது தொடர்பாக அவர் மேலும் கூறியதாவது;

English summary

Congress MP Karti Chidambaram has said that RN Ravi came to Tamil Nadu as the governor only after the punishment from Nagaland. He also said that RN Ravi will create the same confusion in Tamil Nadu as he did when he negotiated with the Nagaland People.