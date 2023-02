செந்தில் பாலாஜி ஒரு பச்சோந்தி.. அவருக்கு அடையாளம் கொடுத்ததே ஜெயலலிதா தான்.. செல்லூர் ராஜூ!

அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி ஒரு பச்சோந்தி என்று செல்லூர் ராஜூ விமர்சித்துள்ளார்.

Madurai

oi-Yogeshwaran Moorthi

மதுரை: அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி ஒரு பச்சோந்தி என்றும், அவர் பேசுவதெல்லாம் ஒரு பொருட்டு அல்ல என்றும் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ விமர்சித்துள்ளார். செந்தில் பாலாஜிக்கு அடையாளம் கொடுத்தவர் ஜெயலலிதா தான் என்று கூறிய செல்லூர் ராஜூ, ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் எடப்பாடி பழனிசாமி மாற்றத்தை கொடுப்பார் என்று தெரிவித்துள்ளார்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல் நாளுக்கு நாள் பரபரப்பை அதிகரித்து வருகிறது. திமுக கூட்டணி சார்பாக காங்கிரஸ் கட்சியின் ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் போட்டியிடுகிறார். அவருக்கு ஆதரவாக திமுக அமைச்சர்கள் மொத்தமாக களமிறங்கி தீவிரமாக பணியாற்றி வருகின்றனர்.

இதனிடையே ஈரோடு கிழக்கில் வாக்கு சேகரித்த அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, கொங்கு மண்டலம் அதிமுகவின் கோட்டையல்ல. அது முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினின் கோட்டை. ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் திமுக கூட்டணி வேட்பாளர் பெரும் வெற்றியை பெறுவார் என்று தெரிவித்தார்.

English summary

Former AIADMK Minister Sellur Raju has criticized Minister Senthil Balaji as a chameleon. He says, Jayalalithaa is the one, who gave identity to Senthil Balaji.