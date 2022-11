ஆளுநருக்கு ஆதரவாக ஓபிஎஸ் ‘வாய்ஸ்’.. திமுகவுக்கு ஆப்போசிட்டா? “சொன்னதெல்லாம் பொய்யா?” என்னாச்சு?

Madurai

மதுரை : தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியின் செயல்பாடுகளை திமுக கடுமையாக கண்டித்து வரும் நிலையில், ஆளுநரை பற்றி கருத்து கூறுவது ஏற்புடையது அல்ல என ஓ.பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி தொடர்ச்சியாக இந்து மதம், சனாதனம், ஆரியம், திராவிடம் பற்றி சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசி வருகிறார். ஆளுநர் பதவியில் இருந்துகொண்டு ஒரு மத சார்புள்ளவராக ஆர்.என்.ரவி பேசுவதாக திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் விமர்சித்து வருகின்றன.

இதையொட்டி, ஆளுநரை திரும்பப் பெறவும் திமுக கூட்டணி கட்சிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றன. இது தொடர்பாக அதிரடி நடவடிக்கையிலும் இறங்கியுள்ளது திமுக. இந்நிலையில், ஆளுநர் ரவி டெல்லி சென்றுள்ளது அரசியல் அரங்கில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

O.Panneerselvam has said that while the DMK and its allied parties are strongly condemning the activities of Tamil Nadu Governor RN Ravi, it is not appropriate to comment on the Governor.