எய்ம்ஸ்...ஒரு செங்கலை வைத்து திமுக அரசியல் செய்தது ஏன் என்பது புரிகிறதா? - வானதி சீனிவாசன்

Madurai

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: ஒற்றைச் செங்கலை வைத்து அரசியல் செய்தவர்கள் ஏன் இன்னும் எய்ம்ஸ் கட்டுமானத்துக்கு நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்று பாஜக எம்எல்ஏ வானதி சீனிவாசன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

மதுரை எய்ம்ஸ் உருவாக ஜப்பான் நிதி தொடர்ச்சியாக வரவேண்டும். இது தெரிந்திருந்தும் எய்ம்ஸை வேண்டுமென்றே புறக்கணிப்பதாக கூறிவிட்டு உதயநிதி ஸ்டாலின் செங்கலை கையில் வைத்துக்கொண்டு பிரச்சாரம் செய்தார் என்றும் தெரிவித்தார்.

வேலுநாச்சியாரின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு சிவகங்கை செல்வதற்காக சென்னையில் இருந்து விமானம் மூலம மதுரை வந்தார் பாஜக எம்எல்ஏ வானதி சீனிவாசன் விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசியஅவர், வரும் 12 ஆம் தேதி மருத்துவக்கல்லூரி திறந்து வைப்பதற்காக தான் வருகிறார் பிரதமர் மோடி தமிழகம் வருவதாக கூறினார். அரசு விழாவிற்கு வருகை தரும்போது பாஜகவின் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதாக மட்டுமே தற்போது முடிவாகியுள்ளதாகவும் வானதி சீனிவாசன் தெரிவித்தார்.

English summary

BJP MLA Vanathi Srinivasan has questioned why those who did politics with a single brick have not yet taken action for the construction of AIIMS.