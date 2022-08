’சிண்ட்ரெல்லா’ மீது தப்பில்லை..சரவணன் தான் காரணம்! அவரை தூக்குங்க! செக் வைத்த ‘தாமரை’! பறந்த புகார்!

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : மதுரையில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு நிதியமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜனின் கார் மீது காலணி வீசிய சம்பவத்துக்கு முன்னாள் பாஜக மாவட்ட தலைவரான டாக்டர் சரவணன் தான் காரணம் எனவும் அவரை கைது செய்ய வேண்டுமென மதுரை மாநகர காவல் ஆணையாளிடம் பாஜகவினர் புகார் கொடுத்துள்ள சம்பவம் பரபரப்பை அதிகப்படுத்தி உள்ளது.

காஷ்மீரில் வீரமரணமடைந்த ராணுவ வீரர் லெட்சுமணனின் உடல் கடந்த 13ஆம் தேதி மதுரை விமான நிலையத்திற்கு கொண்டுவரப்பட்டது.

ராணுவ வீரரின் உடலுக்கு தமிழக அரசு சார்பில், நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் அஞ்சலி செலுத்தினார். அந்தப் பகுதியில் ராணுவ வீரரின் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்துவதற்காக பாஜகவினரும் காத்திருந்தனர்.

English summary

BJP complains against former BJP madurai district president Dr Saravanan BJP has complained to the Madurai Metropolitan Police Commissioner that former BJP district president Dr. Saravanan was responsible for the incident of throwing a shoe at Finance Minister PDR Palanivel Thiagarajan's car ; நிதியமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜனின் கார் மீது காலணி வீசிய சம்பவத்துக்கு முன்னாள் பாஜக மாவட்ட தலைவரான டாக்டர் சரவணன் தான் காரணம் என மதுரை மாநகர காவல் ஆணையாளிடம் பாஜகவினர் புகார்