ராகுல் சொன்னால் சுக்கிர திசை..எங்களுக்கு முருகனும் வேண்டும் அல்லாவும் வேண்டும்..பாஜக அண்ணாமலை பேச்சு

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : பாஜக மதவாத கட்சி இல்லை எனவும், எங்களுக்கு முருகனும் வேண்டும் அல்லாவும் வேண்டும் இயேசுவும் வேண்டும் என மதுரை வேட்பாளர் அறிமுக கூட்டத்தில் பாஜக தமிழக தலைவர் அண்ணாமலை பேசியுள்ளார்.

மதுரையில் பாஜக சார்பாக மாநகராட்சி, பேரூராட்சியில் தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களின் அறிமுக கூட்டம் மதுரை பழங்காநத்தம் சந்திப்பில் பாஜக மாநகர் மாவட்ட தலைவர் டாக்டர் சரவணன் தலைமையில் நடைபெற்றது.

இதில் பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை பங்கேற்று வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்து மதுரைக்கான தேர்தல் அறிக்கையை மதுரை மாநகர தலைவர் டாக்டர் சரவணன் வழங்க அதனை வெளியிட்டார்.

முதல்வர் காணொலியில் பேசுகிறார்! உதயநிதி துபாயில் இருக்கிறார்!எல்லா ஓட்டும் பாஜகவுக்குதான்..அண்ணாமலை

English summary

BJP Tamil Nadu leader Annamalai has said at the Madurai candidate introductory meeting that the BJP is not a religious party and that we need Murugan and Allah and Jesus.