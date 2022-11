சரிந்து விழுந்த மண்..புதைந்த உயிர்! பதைபதைக்க வைத்த சிசிடிவி காட்சிகள்! 3 பேர் மீது பாய்ந்தது வழக்கு

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : மதுரை பாதாள சாக்கடை பணியின் போது மண் சரிந்து விபத்துக்குள்ளானதில் தொழிலாளி பரிதாபமாக உயிரிழந்த நிலையில், முறையான பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் இன்றி பணியில் ஈடுபடுத்தியதாக ஒப்பந்ததாரர் உள்ளிட்ட 3 பேர் மீது காவல்துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர்

மதுரை மாநகராட்சி பாதாள சாக்கடை பணியானது விரிவாக்கம் செய்யப்பட்ட 28 வார்டுகளில் பாதாள சாக்கடை திட்ட பணிக்கு ரூ.500 கோடிக்கு நிதி ஒதுக்கி பாதாள சாக்கடை திட்டம் பணிகள் 28 வார்டுகளிலும் நடைபெற்று வருகிறது.

தற்போது வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்து மதுரை மாவட்டம் முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்து வரக்கூடிய நிலையில்மதுரை மாநகராட்சி 2ஆவது வார்டு அசோக்நகர் 2ஆவது தெரு பகுதியில் பாதாளசாக்கடை தோண்டும் பணியில் நடைபெற்று வந்தது.

