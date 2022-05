என்னது இந்தி தெரியலனா வெளிய போகனுமா? நான் நாட்டை விட்டே போறேன்..! ஆவேசமான அமீர்..!

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : இந்தி திணிப்புக்கு எதிராக திரைத்துறையினர் அடுத்தடுத்து கருத்து தெரிவித்து வரும் நிலையில், இந்தி தெரியாத மக்கள் வெளியேற வேண்டும் என சொல்கிறார்கள், நாட்டை விட்டு வெளியேற தயார் என இயக்குனர் அமீர் கூறியுள்ளார்.

அரசியல் தலைவர்களை தாண்டி தற்போது பல்வேறு திரை பிரபலங்களும் இந்தி திணிப்புக்கு எதிராக பேசி வருகின்றனர். இயக்குனர் பா.ரஞ்சித் உள்ளிட்டோர் இந்திப்பு திணிப்புக்கு எதிராகவும், சுகாசினி மணிரத்ணம் உள்ளிட்டோர் ஆதரவாகவும் பேசி வருகின்றனர்.

ஆனாலும் நாளுக்கு நாள் ஒவ்வொரு பிரபலமும் இந்தி விவகாரத்தில் கருத்து தெரிவிப்பதும், அதற்கு மற்றொருவர் கருத்து தெரிவிப்பது என தற்போதைக்கு இந்த விவகாரம் ஓயாது போல தெரிகிறது.

English summary

Director Aamir has said that people who do not know Hindi are ready to leave the country as the film industry continues to oppose the dumping of Hindi.