திமுக அரசை ‛டிஸ்மிஸ்’ செய்யுங்க.. கொதித்துப்போன செல்லூர் ராஜூ.. என்ன சொல்லியிருக்காரு பாருங்க!

மதுரை: தமிழ்நாட்டில் பெண் காவலருக்கே பாதுகாப்பில்லாத நிலை உள்ளது. இதனால் தமிழ்நாடு அரசை டிஸ்மிஸ் செய்ய வேண்டும். திமுக ஆட்சியில் தமிழ்நாடு மக்கள் துன்பத்தில் இருக்கின்றனர். திருந்தாத உள்ளங்கள் இருந்து என்ன லாபம்? என மதுரையில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் அதிமுகவின் முன்னாள் அமைச்சா் செல்லூர் ராஜூ கொந்தளித்தார்.

மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சா் எம்ஜிஆாின் 106வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு மாநிலம் முழுவதும் அதிமுக சார்பில் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. மதுரை ஆறுமுச்சந்தியில் அதிமுக சாா்பில் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது.

இந்த கூட்டத்தில் முன்னாள் அமைச்சா் செல்லூர் ராஜூ கலந்து கொண்டு பேசினாா். அப்போது எம்ஜிஆரை புகழ்ந்து பேசிய செல்லூர் ராஜூ, திமுகவை கடுமையாக சாடினார். இதுதொடர்பாக செல்லூர் ராஜூ பேசியதாவது:

English summary

In Tamil Nadu, women policemen have an insecure position. Thus the Tamil Nadu government can be dismissed. People of Tamil Nadu are suffering under DMK rule. What profit from unconverted souls? AIADMK's former minister Sellur Raju expressed his dismay at the public meeting in Madurai that people have benefited from the DMK rule.