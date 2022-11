கோகுல்ராஜ் கொலை..உங்களையே உங்களுக்கு தெரியலையா?..கேட்ட நீதிபதிகள்..கதறிய சுவாதிக்கு கடைசி வாய்ப்பு

Madurai

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: கோகுல்ராஜ் கொலை வழக்கில் வாக்குமூலம் அளித்த சுவாதி கண்ணீர் விட்டு கதறினார். உங்களையே உங்களுக்கு தெரியவில்லையா? என்று சுவாதியை கேட்க நீதிபதிகள், உண்மையை சொன்னால் நன்றாக இருக்கும் என்று கூறவே, கதறி அழுதார் சுவாதி. கடைசி வாய்ப்பாக புதன்கிழமை வழக்கு ஒத்திவைக்கப்படுகிறது, அன்று ஒரு வாய்ப்பு தருகிறோம் என நீதிபதிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

சேலம் மாவட்டம், ஓமலூரைச் சேர்ந்த கோகுல்ராஜ், வேறு சமூகத்தை சேர்ந்த ஸ்வாதி என்ற இளம்பெண்ணை காதலித்தார். கடந்த 23.6.2015ல் கோகுல்ராஜ் படுகொலை செய்யப்பட்டார். பரபரப்பை ஏற்படுத்திய இந்த வழக்கு தொடர்பாக திருச்செங்கோடு போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்தனர். பின்னர் சிபிசிஐடி போலீசார், தீரன் சின்னமலை கவுண்டர் பேரவை தலைவர் யுவராஜ் உட்பட 17 பேர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்தனர்.

இதில் இருவர் இறந்து போக யுவராஜ் உட்பட 15 பேரை கைது செய்தனர். இந்த வழக்கின் விசாரணை நாமக்கல் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் இருந்து கடந்த 8.5.2019ல் மதுரை மாவட்டவன்கொடுமை தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றப்பட்டது.

கோகுல்ராஜ் கொலை.. சிசிடிவியில் உள்ளது நான் இல்லை..வாக்குமூலம் அளித்த சுவாதி..அடுத்து நடந்த ட்விஸ்ட்

