அட.. யாருமே இப்படி யோசிக்கலியே.. ரெய்டு பின்னணியில் "இதுதான்" காரணமாம்.. உதயகுமார் சொல்வதை பாருங்க!

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : ஓ.பன்னீர்செல்வத்திற்கு அதிமுகவில் இடமில்லை என்கிற உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பின் மகிழ்ச்சியை மறைக்கவே சோதனை என்ற பெயரில் முன்னாள் அமைச்சர்களின் வீடுகளில் அரசு பழிவாங்கும் நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக முன்னாள் அமைச்சரும், எதிர்க்கட்சி துணை தலைவருமான ஆர்.பி.உதயகுமார் கடும் கண்டனங்களை தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகம் முழுவதும் தெரு விளக்குகளை எல்இடி விளக்குகளாக மாற்றிய போது அதிக விலை கொடுத்து எல்இடி விளக்குகளை வாங்கியதாக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி மீது புகார் எழுந்தது.

இதனை தொடர்ந்து தொடர்ந்து லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸார் சென்னை கோவை உட்பட 25க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் இன்று காலை முதல் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணிக்கு சொந்தமான இடங்கள், அவரது ஆதரவாளர்களுக்கு சொந்தமான இடங்களில் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்

English summary

Former Minister and Vice Leader of Opposition RB Udayakumar has strongly condemned that DVAC officials Raid at AIADMK Ex Minister SP Velumani Premises in the Rs.500cr LED Lights scam case.