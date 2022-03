யுவராஜ் கருணை மனு கூட போட முடியாது! கண்ணகியின் மதுரையில் கோகுல்ராஜுக்கு நீதி! அரசு வழக்கறிஞர் மோகன்

Madurai

oi-Nantha Kumar R

மதுரை: ‛‛கோகுல்ராஜ் கொலை வழக்கில் யுவராஜூக்கு சாகும்வரை ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் கண்ணகி நீதி கேட்டு போராடிய மதுரையில் பட்டியலின இளைஞருக்கு நீதி கிடைத்துள்ளது'' என அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர் பவானி பா மோகன் கூறினார்.

சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் கல்லூரி மாணவர் கோகுல்ராஜ். இவர் நாமக்கல்லை சேர்ந்த மாணவி ஒருவரை காதலித்தார். 2015ல் கல்லூரிக்கு சென்ற கோகுல்ராஜ், நாமக்கல் மாவட்டம் தொட்டிபாளையம் ரயில் தண்டவாளத்தில் கொலை செய்யப்பட்டு கிடந்தார்.

சிபிசிஐடி போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். சங்ககிரியை சேர்ந்த தீரன் சின்னமலைக் கவுண்டர் பேரவையின் நிறுவனர் யுவராஜ், அவரது கூட்டாளிகள் 17 பேரை கைது செய்தனர்.

