உளறிகொண்டே இருக்காதீங்க.. இந்துத்துவா பிரசாகராக மாறிய ஆளுநர் ஆர்என் ரவி.. வைகோவுக்கு வந்ததே கோபம்

Madurai

oi-Nantha Kumar R

மதுரை: ‛‛தமிழக ஆளுநர் ஆர்என் ரவி உளறிக்கொண்டே இருக்கிறார். சனாதன தர்மம் தான் இந்த நாட்டின் இலக்கியம் என கூறுகிறார். அவர் முழுக்க முழுக்க சனாதனவாதியாக மாறி இந்துத்துவா பிரசாகராக உள்ளார்'' என மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ கடுமையாக விமர்சனம் செய்தார்.

தமிழக ஆளுநராக ஆர் என் ரவி செயல்பட்டு வருகிறார். இவர் தற்போது தமிழகத்தின் பல இடங்களுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்று வருகிறார்.

குறிப்பாக ஏராளமான கல்வி நிறுவன நிகழ்ச்சிகளில் ஆர்என் ரவி சிறப்பு விருந்தினராக சென்று வருகிறார். இந்த வேளையில் இந்து மதம், சனாதன தர்மம், திருக்குறம், தமிழ் மொழியின் சிறப்புகள் குறித்து பல்வேறு விஷயங்களை அவர் எடுத்துரைத்து வருகிறார்.

English summary

"Tamil Nadu Governor RN Ravi is still on the fence. He says that Sanatana Dharma is the literature of this country. "He has completely turned into a Sanatanist and is a preacher of Hindutva," MDMK general secretary Vaiko severely criticized.